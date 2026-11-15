 

После удара ВСУ в Нижнекамске горит один из крупнейших нефтехимических комплексов в Европе

15.11.2026, 10:00, Разное
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В ночь на 15 ноября ВСУ нанесла удар по одному из центров российской нефтеобрабатывающей и нефтехимической промышленности – город Нижнекамск в Татарстане. По первоначальным данным, атакован комбинат «Нижнекамскнефтехим».

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) – один из крупнейших нефтехимических комплексов в Европе. Завод входит в холдинг СИБУР и перерабатывает сырье от «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО», производя каучуки, пластики и этилен. Отмечается, что промзона, где находятся и два поставщика сырья, уже неоднократно подверглась ударам.

Очевидцы рассказывают о пожаре на предприятии. Официально сообщается о пострадавших в промышленной зоне и жилом доме. Количество их не называется. В городе до вечера отключена горячая вода.

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