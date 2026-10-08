 

После пожара на заводе в Рязанской области произошел сбой в работе «Яндекса»

08.10.2026, 7:15, Разное
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В ночь на четверг, 8 октября, в городе Сасово Рязанской области загорелся завод «Саста», на территории которого расположен дата-центр «Яндекса». После этого в работе облачной платформы Yandex Cloud возникли сбои.

В «Яндексе» заявили, что это произошло «из-за сетевого сбоя, затронувшего значительную часть инфраструктуры». Yandex Cloud сообщил об инциденте и проблемах с электропитанием в одной из зон доступности: сбои начались около 1:30 ночи, клиентам рекомендовали перенести часть сервисов на другие площадки.

Некоторые телеграм-каналы сообщили, что причиной пожара был удар по заводу со стороны Украины, однако на текущий момент ни в РФ ни в Украине эта информация официально не подтверждалась.

Сбои затронули вычислительные мощности, сети, хранилища и базы данных, сервисы искусственного интеллекта, системы безопасности и мониторинга. Недоступными оказались и некоторые сторонние сайты Рунета.

Дата-центр в Сасово открылся в 2011 году. Его заявленная мощность составляет до 12 МВт, он рассчитан на десятки тысяч серверов. Завод «Саста» выпускает металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением, которые используются в том числе в оборонной промышленности, и находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады, Японии и ряда других стран.

Напомним, что в конце сентября российские удары вывели из строя киевский дата-центр Cosmonova, а 1 октября был полностью разрушен дата-центр «Парковый».


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