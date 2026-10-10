 

После мощного землетрясения в Панаме — значительные разрушения, сведений о погибших нет

10.10.2026, 9:30, Разное
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После землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего 9 октября в Панаме, власти сообщили о повреждениях зданий и инфраструктуры в нескольких провинциях. Наиболее заметные разрушения зафиксированы в центральной части страны. В ряде районов были перебои с электроснабжением, проводилась эвакуация больниц, торговых центров и государственных учреждений.

После основного толчка был зарегистрирован сильный афтершок магнитудой 6,6, за которым последовали десятки более слабых повторных толчков.

Международный аэропорт Токумен временно приостанавливал работу для проверки инфраструктуры, однако Панамский канал продолжил работу в обычном режиме.

Сведений о погибших в результате землетрясения нет. Угроза цунами, объявленная вскоре после первого толчка для части тихоокеанского побережья Центральной и Южной Америки, позднее была снята.

Американская геологическая служба оценивает, что около 43 тысяч человек находились в зоне очень сильных подземных толчков.


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