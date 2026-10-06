Послание Путину — Франция осуществила запуск ракеты, способной нести ядерное оружие

Министерство обороны Франции сообщило о первом запуске с подводной лодки баллистической ракеты M51.3, способной нести ядерное оружие. За испытаниями следил президент Эммануэль Макрон, находившийся на борту одного из военных кораблей.

Запуск был осуществлен с борта атомной подлодки Le Vigilant, которая находилась у берегов Бретани. Ракета, которая не была оснащена боеголовкой, упала в Северной Атлантике в сотнях километрах от ближайшего побережья, подчеркивает министерство.

«Сегодня мы сильнее. Это громкое и ясное послание тем, кому оно адресовано», – заявил французский президент. Нет сомнений, что адресат – президент РФ Владимир Путин. В последнее время российские представители заявляют о возможности ядерного ответа на «неосторожные шаги» NATO.

Франция обладает четвертым ядерным арсеналом в мире. Он насчитывает около 290 боеголовок. M51.3 встала на оперативное дежурство в конце 2025 года. Ее дальность достигает 10000 километров, а скорость в 25 раз превышает скорость звука.

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