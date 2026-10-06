 

Послание Путину — Франция осуществила запуск ракеты, способной нести ядерное оружие

06.10.2026, 14:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Министерство обороны Франции сообщило о первом запуске с подводной лодки баллистической ракеты M51.3, способной нести ядерное оружие. За испытаниями следил президент Эммануэль Макрон, находившийся на борту одного из военных кораблей.

Запуск был осуществлен с борта атомной подлодки Le Vigilant, которая находилась у берегов Бретани. Ракета, которая не была оснащена боеголовкой, упала в Северной Атлантике в сотнях километрах от ближайшего побережья, подчеркивает министерство.

«Сегодня мы сильнее. Это громкое и ясное послание тем, кому оно адресовано», – заявил французский президент. Нет сомнений, что адресат – президент РФ Владимир Путин. В последнее время российские представители заявляют о возможности ядерного ответа на «неосторожные шаги» NATO.

Франция обладает четвертым ядерным арсеналом в мире. Он насчитывает около 290 боеголовок. M51.3 встала на оперативное дежурство в конце 2025 года. Ее дальность достигает 10000 километров, а скорость в 25 раз превышает скорость звука.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

06.10 / Мотоконьки Moonwalkers стали умными и научились адаптироваться под владельца

06.10 / Мошенники украли миллион рублей у москвича, который хотел вернуть деньги за концерт Канье Уэста

06.10 / В эксклюзивных водах Болгарии дроны атаковали торговые суда, одно из них затонуло

06.10 / Бойцы КСИР прибыли в Беларусь на учения по борьбе с террором

06.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1686-й день войны

06.10 / Бывший глава внешней разведки Германии арестован по подозрению в шпионаже и измене

06.10 / Израиль предложил Киеву проект осушения Днепра

06.10 / Спустя 40 лет Excel намерен отменить одно из старейших своих правил

06.10 / ВСУ — ночью перехвачены 114 беспилотников. МО РФ — сбиты 868 БПЛА. Есть жертвы

06.10 / По делу о попытке теракта в посольстве Израиля в Лондоне вынесен пожизненный приговор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике