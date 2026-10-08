 

Посетительница кафе в Саратове потребовала убрать статуэтку Добби как насмешку над Путиным

08.10.2026, 12:45, Разное
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В Саратове посетительница кафе потребовала от работницы убрать с витрины фигурку, изображающую эльфа Добби из цикла про Гарри Поттера. Как пишет telegram-канал «Осторожно, новости», женщина мотивировала это сходством литературного персонажа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Инцидент произошел 7 октября. Посетительница отметила, что это день рождения Путина, а статуэтка является насмехательством над российским лидером. «Над человеком вообще нельзя насмехаться. К любому человеку нужно относиться с уважением», – сказала женщина, пригрозив вызвать полицию.

Когда сотрудница попыталась объяснить, что это персонаж из «Гарри Поттера», блюстительница правопорядка ответила: «Это неважно, он похож, и вы сами это видите». По ее словам, речь идет об оскорблении президента. «Раз вы увидели в нем Путина, вы его и оскорбили», – ответила девушка. Собеседница рекомендовала ей «не нарываться».

Комментируя инцидент, в кафе назвали ситуацию «кринжовой», а посетительницу обвинили в нарушении закона. Тем не менее, на всякий случай, изображение было убрано.

Следует отметить, что сходство российского лидера с Добби и раньше становилось темой для мемов. И РФ в этом плане не исключение. В Китае считаются крамольными изображения Винни-Пуха из-за его сходства с председателем КНР Си Цзиньпином.


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