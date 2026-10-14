 

«Пора снимать настоящее кино»: Сарик Андреасян призвал запретить все советские фильмы

14.10.2026, 13:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Режиссёр Сарик в эфире «Первого канала» предложил ввести ограничения на демонстрацию советских фильмов по телевидению и в онлайн-кинотеатрах, так как эти ленты не соответствуют законам рынка и «качественно проседают в борьбе с иностранными конкурентами».

«Хватит жить своим совком, наступили новые времена. Нужны жизненные сюжеты, интересные людям, а не всякий нафталин для кунсткамеры. Молодёжь уже никогда не будет получать удовольствие от советской архаики, а ретрограды вполне могут посмотреть эти картины в кинотеатрах», – сказал Андреасян.

Режиссёр готов выпустить ремейки всех популярных советских лент в течение 10 лет – благодаря использованию нейросетей на производство одной картины потребуется всего 2-3 месяца и порядка 100 миллионов рублей.

«В так называемый золотой фонд советского кино входит от 50 до 70 фильмов. Дайте мне 10 лет и 10 миллиардов рублей – я пересниму их в нормальном современном формате», – пообещал Андреасян.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

14.10 / Украинские представители сообщают о замедлении Starlink — «США помогают России в войне»

14.10 / Минцифры разрешило использовать KMSauto для активации Windows

14.10 / VR-кресло готово предложить новый подход к виртуальной реальности

14.10 / 600000 человек без электричества, РФ атаковала все три киевские ТЭЦ

14.10 / Организатор убийства Тупака Шакура приговорен к пожизненному заключению

14.10 / Коммунисты возмутились подорожанием чёрной икры в столовой Госдумы до 300 рублей за килограмм

14.10 / ВСУ — ночью перехвачены 115 беспилотников и 4 ракеты. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 902 БПЛА

14.10 / Трамп сообщил о начале разведки нефти и минералов в «нашей новой Гренландии»

14.10 / В Испании разрабатывают «вечные» покрышки со сменными протекторами

14.10 / Инженер OpenAI арестован по обвинению в установке прослушивающего устройства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике