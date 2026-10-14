«Пора снимать настоящее кино»: Сарик Андреасян призвал запретить все советские фильмы
Поддержать в Patreon
Режиссёр Сарик в эфире «Первого канала» предложил ввести ограничения на демонстрацию советских фильмов по телевидению и в онлайн-кинотеатрах, так как эти ленты не соответствуют законам рынка и «качественно проседают в борьбе с иностранными конкурентами».
«Хватит жить своим совком, наступили новые времена. Нужны жизненные сюжеты, интересные людям, а не всякий нафталин для кунсткамеры. Молодёжь уже никогда не будет получать удовольствие от советской архаики, а ретрограды вполне могут посмотреть эти картины в кинотеатрах», – сказал Андреасян.
Режиссёр готов выпустить ремейки всех популярных советских лент в течение 10 лет – благодаря использованию нейросетей на производство одной картины потребуется всего 2-3 месяца и порядка 100 миллионов рублей.
«В так называемый золотой фонд советского кино входит от 50 до 70 фильмов. Дайте мне 10 лет и 10 миллиардов рублей – я пересниму их в нормальном современном формате», – пообещал Андреасян.
—
Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro