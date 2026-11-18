Попугаи-монахи не прощают отсутствия: почему вернувшегося лидера встречают травлей

У попугаев-монахов, небольших ярко-зелёных птиц с громким голосом и склонностью к постоянным ссорам, социальный порядок держится не на размере или силе, а на памяти и репутации. Когда особь исчезает из группы даже на неделю, её место в иерархии стремительно размывается, а возвращение оборачивается коллективной агрессией со стороны тех, кто успел занять освободившееся пространство. Это не случайная вспышка раздражения, а перестройка группового поведения: стая переключается на модель, которую исследователи называют «травлей» — направленной агрессией против конкретного вернувшегося сородича.

Эксперименты проводились в лаборатории Элизабет Хобсон из Университета Цинциннати. Ведущим автором работы выступила Аннемари ван дер Марел, сейчас работающая в Чили; среди соавторов — Клэр О’Коннелл из Университета Томаса Мора. В течение двух лет исследователи наблюдали за тремя группами содержащихся в неволе попугаев-монахов, фиксируя десятки тысяч агрессивных взаимодействий. Каждой птице присваивали цветную метку, чтобы отслеживать индивидуальные траектории в иерархии. Затем следовал экспериментальный этап: птиц разных рангов поочерёдно изолировали на восемь дней и возвращали обратно.

Результат оказался не тем, которого ждали. Исследователи предполагали, что отсутствие птицы вызовет больше беспокойства в группе, чем её возвращение: вернувшаяся особь могла бы избирательно атаковать соперников и восстановить статус. Реальность оказалась сложнее. После удаления птицы оставшиеся начинали активнее давить на тех, кто стоял ниже, — освободившееся место запускало локальные перестройки. Когда же изолированную птицу возвращали, группа встречала её всплеском агрессии. Причём сила этого всплеска зависела от ранга: чем выше было прежнее положение вернувшейся особи, тем интенсивнее её травили .

Объяснение, которое предлагают авторы, связано с групповой выгодой, а не с индивидуальной злобой. Пока птица отсутствует, остальные успевают улучшить свои позиции. Возвращение прежнего лидера воспринимается как угроза этим новым позициям, и группа коллективно подавляет его попытку вернуть утраченное. Для птиц среднего и низкого ранга такой выраженной реакции не наблюдалось: они не воспринимаются как серьёзная угроза чужому статусу . Ван дер Марел описывает это как переключение на модель агрессивного доминирования, при которой группа не хочет терять только что приобретённые места.

Важная деталь: физические параметры птиц, включая массу тела, не коррелировали с рангом. Это означает, что иерархия у попугаев-монахов не является врождённой или определяемой размером. Она возникает как продукт социальной истории — последовательности взаимодействий, побед и поражений, которые птицы запоминают и учитывают. Хобсон и её коллеги ранее показали, что попугаи-монахи способны к транзитивному выводу: наблюдая за драками других, птица может выстроить представление о том, кто кого сильнее, даже без прямого столкновения . Именно эта когнитивная работа делает возможной гибкую перестройку группового поведения при изменении состава.

Работа, о которой идёт речь, опубликована в PLOS Computational Biology и описывает сдвиг на уровне группы, а не только отдельных особей. В более раннем исследовании тех же авторов, вышедшем в Behavioral Ecology, было показано, что птицы теряют ранг после восьмидневного отсутствия, причём сильнее всего страдают самые высокоранговые . Новая публикация добавляет к этому механизм: группа не просто фиксирует изменение, а активно перестраивает агрессивные стратегии, выбирая мишенью именно вернувшегося лидера. Авторы подчёркивают, что такое поведение может быть адаптивным: коллективное подавление снижает шансы бывшего лидера на восстановление, а значит, защищает новые позиции остальных.

Агрессия у этих птиц редко переходит в серьёзные драки. Обычно это короткие стычки, угрозы, выпады, после которых одна из птиц отступает. Хобсон называет это «склоками»: попугаи-монахи ссорятся постоянно, но без тяжёлых последствий. Тем не менее даже такие формы давления создают устойчивую социальную структуру. В дикой природе группы теряют особей из-за хищников или болезней, и способность быстро перестраивать иерархию может быть полезной. Но возвращение изолированной особи — ситуация, которая в естественных условиях возникает реже, и именно она запускает наиболее выраженную реакцию.

Практический аспект связан с содержанием этих птиц в неволе. Попугаи-монахи часто изымаются из групп при ветеринарных процедурах, перевозках или перемещениях между вольерами. Понимание того, что даже восьмидневное отсутствие ведёт к потере ранга и последующей травле, может помочь снизить стресс животных при таких вмешательствах. Челси Карминито, соавтор работы, прямо указывает на этот мотив: её интересует, как уменьшить напряжение в неволе, когда птицу приходится временно удалять из группы.

Изображение: разработано Мagnific.