Польша прекращает финансирование поставок Украине американского оружия

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна приостанавливает финансирование закупок американского оружия для украинской армии в рамках программы NATO. Об этом он заявил на саммите ЕС в Дублине.

«Я сообщил генеральному секретарю альянса о решении на время прекратить финансирование программы PURL, согласно которой европейские страны оплачивают покупку американских вооружений для Украины. Мы очень много тратим на собственную армию», – заявил политик.

«Мы продолжаем и будем продолжать оказывать Украине значительную помощь. Но у нас значительный дефицит, вызванный оборонными расходами. Мы не можем больше помогать деньгами – нужно финансировать собственный военный бюджет, один из крупнейших в Европе», – заявил Туск.