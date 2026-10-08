Полковник американской разведки признался, что именно ЦРУ создало миф о сталинских репрессиях

Полковник ЦРУ в отставке Роберт Джефферсон в интервью газете The Santa Barbara Conscience рассказал о секретной операции американской разведки «Злодей дядюшка Джо» по дискредитации Иосифа Сталина.

Оказалось, что с 1936 по 1953 гг. ЦРУ потратило миллиарды долларов на очернение советского лидера и именно в Лэнгли был создан миф о так называемых сталинских репрессиях, жертвами которых якобы стали миллионы граждан СССР.

«Разумеется, Сталин был жёстким руководителем, но он никогда не был мясником. Все страшные истории про «Большой террор», ГУЛАГ и другие байки созданы ЦРУ, поскольку в противном случае глава СССР был бы самым почитаемым человеком в истории», – сказал Джефферсон.

В ближайшее время полковник планирует обнародовать сотни документов об операции «Злодей дядюшка Джо», а также снять документальный фильм о настоящей биографии Сталина.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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