Poclink представила рацию Motion Ultra с поддержкой LTE и аналоговой связи

Poclink представила носимую рацию Motion Ultra для походов, велопрогулок и путешествий. Устройство связывает участников группы через мобильные сети LTE, а там, где нет покрытия, переходит на аналоговые радиоканалы. Более устойчивый сигнал оно выбирает автоматически.

В зоне действия LTE дальность общения практически не ограничена расстоянием между собеседниками. Вне сети аналоговая связь, по оценке производителя, обычно работает на расстоянии 1,6–4,8 км, а при прямой видимости в идеальных условиях — до 32 км. Рация поддерживает GMRS в Северной Америке, PMR446 в Европе и Великобритании, UHF CB в Австралии и Новой Зеландии. Она также может связываться с обычными рациями на той же частоте и с тем же кодом шумоподавления.

Motion Ultra весит около 100 г. Ее можно закрепить на ремешке лыжных очков, рюкзаке или руле велосипеда. Для управления в перчатках предусмотрены крупная кнопка вызова, отдельная кнопка аналоговой связи и поворотный регулятор. Информация выводится на цветной экран диагональю 1,47 дюйма; доступны голосовые команды и кнопка SOS.

В одной группе могут общаться до 1000 человек. Устройство оснащено двумя динамиками мощностью по 2 Вт и системой подавления шума ветра. Защита IP67 допускает кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м. В мобильном приложении можно отслеживать местоположение участников на карте.

По словам Poclink, встроенная виртуальная SIM обеспечивает бесплатную связь через LTE более чем в 80 странах в течение всего срока службы устройства. Годовой тариф расширяет список до более чем 160 стран.

На Kickstarter комплект из двух раций предлагают за $399 вместо предполагаемой розничной цены $598. Поставки по всему миру намечены на ноябрь. Как и в любой краудфандинговой кампании, сроки и выполнение обещаний не гарантированы.

Источник — Kickstarter

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