Почему мужчины раньше теряют иммунную защиту от рака. Новое открытие меняет подход к терапии онкологии

Ученые из Института рака Массачусетс Дженерал-Бригам выяснили, что иммунная система стареет не одинаково у биологических мужчин и женщин. У самцов мышей наивные Т-клетки теряются раньше, что снижает способность распознавать опухоли и отвечать на иммунотерапию.

Почему это важно

Старение сопровождается постепенным снижением иммунной функции. Это создает особую проблему для иммунотерапии рака: методы вроде блокировки контрольных точек зависят от способности иммунной системы распознавать опухолевые антигены.

До сих пор было плохо изучено, как биологический пол взаимодействует с иммунным старением. При этом различия между мужчинами и женщинами в заболеваемости раком и реакциях на лечение существенны. Женщины часто демонстрируют более сильные иммунные ответы, но сталкиваются с большим грузом аутоиммунных заболеваний. Мужчины раньше теряют резерв наивных Т-клеток.

Как проводили исследование

Ученые объединили эксперименты на мышах с моделями меланомы и публичные данные пациентов с меланомой человека. У самок и самцов мышей отслеживали изменения лимфатических узлов, тимуса и наивных CD8 Т-клеток на протяжении всей жизни. Затем проверили, как эти изменения влияют на распознавание и контроль опухолевых клеток.

Дополнительно использовали данные визуализации и иммунных клеток человека, чтобы определить, встречаются ли похожие возрастные и половые закономерности у людей. С помощью мышиных моделей исследователи манипулировали превращением наивных Т-клеток в специализированные и на короткое время восстанавливали функцию тимуса.

Что удалось выяснить

Иммунная система стареет по-разному у самцов и самок. У самцов мышей наивные CD8 Т-клетки терялись раньше, что сопровождалось более ранним сокращением лимфатических узлов. Это оставляло меньше Т-клеток, доступных для распознавания опухолевых антигенов.

Ключевой механизм связан с тимусом — органом, где созревают Т-клетки. У самцов андрогены подавляют функцию тимуса, и его инволюция происходит быстрее. Временное снижение воздействия мужских половых гормонов у мышей среднего возраста восполнило наивные CD8 Т-клетки в лимфатических узлах, улучшило распознавание опухолей и усилило ответ на блокаду контрольных точек.

Данные на людях подтвердили ключевые аспекты этой модели: различия в размере лимфатических узлов, возрастное уменьшение тимуса и наивных CD8 Т-клеток. Мужчины раньше теряют резерв наивных Т-клеток, тогда как у женщин иммунная система сохраняет лучшую сохранность наивных популяций, но сталкивается с более выраженными сигнальными блоками активации.

Что это значит для пациентов

Возраст и пол формируют иммунную среду, что может влиять на исходы рака и реакции на иммунотерапию. Понимание этих различий в перспективе поможет клиницистам лучше оценивать способность пациента формировать новые противораковые иммунные ответы и принимать более персонализированные решения о лечении.

Работа обеспечивает механистическую связь между функцией тимуса и способностью иммунной системы распознавать рак. Это объясняет, почему важно поддерживать функцию тимуса во взрослом возрасте, и определяет его как потенциальную цель для будущих стратегий сохранения противоракового иммунитета.

Новый взгляд на тимус

Недавние исследования опровергли давнее мнение, что тимус становится неактуальным после детства. Здоровье тимуса у взрослых связано с общим здоровьем и результатами иммунотерапии рака . Новое исследование добавляет механистический взгляд: продолжающийся выброс Т-клеток из тимуса может поддерживать резерв наивных Т-клеток в лимфатических узлах для распознавания раковых антигенов.

Вместе эти результаты меняют восприятие взрослого тимуса — от органа, который просто ухудшается с возрастом, до органа, который может оставаться важным фактором иммунной компетентности на протяжении всей жизни.

Работа опубликована в журнале Nature Aging

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