Письмо генералов, смерть царевны и птичьи предзнаменования: находки 3400-летней давности раскрыли тайны царской семьи

В древнем хеттском городе Самуха на территории современной Турции археологи обнаружили 131 клинописную табличку и их фрагменты. Вместе с прошлогодними находками общее число документов достигло 184, что делает этот архив самым крупным собранием хеттских текстов, найденным в XXI веке.

Что именно удалось найти

Раскопки проходили в 2026 году в районе Каялыпынар провинции Сивас, где когда-то располагался город Самуха. Таблички датируются временем правления царя Тудхалии II, то есть примерно серединой XV века до нашей эры. Документы написаны на хеттском и хурритском языках.

Среди находок оказались тексты самых разных жанров: гадания, переписка, ритуалы и молитвы. Они дают исследователям новый материал для изучения хеттских религиозных практик, а также развития языка и писцовой культуры.

История одной болезни

Один из самых трогательных документов рассказывает об эпидемии лихорадки, которая распространялась из города в город. Болезнь особенно сильно поражала детей и младенцев.

В архиве сохранилось описание состояния здоровья новорожденной царевны, которая тяжело заболела. Ее здоровье резко ухудшалось, и она скончалась. Табличка описывает погребальный ритуал, проведенный после ее смерти.

Здоровье царских детей и детей высокопоставленных чиновников было предметом постоянного внимания. Поскольку болезнь считалась проявлением божественной воли, религиозные лидеры проводили множество ритуалов, чтобы следить за физическим состоянием детей.

Крик о помощи с запада

Еще один примечательный документ — письмо хеттских генералов из западной Анатолии. Военачальники обращаются к царю с просьбой о подкреплении: им нужны люди, лошади и колесницы для отражения вражеских сил.

Тон письма тревожный. Генералы предупреждают, что без дополнительных сил армия может быть уничтожена. Они даже осмеливаются заранее снять с себя ответственность за любые будущие неудачи, если подкрепление не прибудет.

Этот текст дает редкую возможность заглянуть в реалии военной логистики, когда армии находились на значительном расстоянии от царя и двора. Письмо также подтверждает, что царь находился в Самухе, когда оно прибыло, что подчеркивает политическое значение города.

Птицы как предсказатели судьбы

Среди табличек есть записи, которые велись в формате, напоминающем дневник. В них описаны путешествия орнитологов, которые покидали Самуху и перемещались по разным регионам. Записывались маршруты, города, где они останавливались, и птицы, которых они наблюдали.

Эти документы содержат ранее неизвестную информацию о том, как хетты наблюдали, оценивали и интерпретировали птичьи предзнаменования . Для исследователей это ценный источник по истории хеттской мантики и религиозных практик.

Что это значит для науки

Самуха была не просто провинциальным городом. Она служила царской цитаделью Тудхалии II во времена военных и политических потрясений. Его преемник Суппилулиума I использовал город как плацдарм для кампаний, которые укрепили и расширили территорию Хеттской империи.

Город также был крупным центром религиозного управления. Его покровительницей считалась богиня Сауска, богиня любви и войны, хурритская версия Иштар и одна из важнейших богинь хурритского пантеона. Связь с этой богиней занимала центральное место в самобытности города.

Новый архив открывает новые возможности для изучения хеттской истории, религиозных практик, развития языка и культуры писцов. По словам турецкого министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, эти документы напрямую переносят в настоящее государственное управление, военные события, верования и жизнь царской семьи, существовавшей около 3400 лет назад.

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