 

Пережившая попытку казни Криста Пайк пришла в сознание и разговаривает

07.10.2026, 5:00, Разное
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50-летняя Криста Пайк, пережившая попытку приведения смертного приговора в исполнение в штате Теннесси, пришла в сознание и разговаривает. Об этом сообщили ее адвокаты. Пайк остается в больнице, где ей продолжают оказывать интенсивную медицинскую помощь, пишет Reuters.

По словам защиты, во время неудавшейся казни Пайк получила тяжелые повреждения обеих рук при попытках установить внутривенные линии. Несмотря на это, она остается прикованной наручниками и цепями к больничной койке. Прогноз пока неясен, однако адвокаты ожидают длительного восстановления.

Попытка казни состоялась 30 сентября в тюрьме Riverbend Maximum Security Institution в Нэшвилле. Пайк ввели две дозы пентобарбитала, однако она продолжала дышать. После прекращения процедуры ее доставили в больницу. Несколько дней она находилась без сознания и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пайк была приговорена к смертной казни за убийство в 1995 году 19-летней Коллин Слеммер. На момент преступления Пайк было 18 лет. Она вместе с сообщниками заманила девушку в лесистый район в Ноксвилле, где та была подвергнута пыткам и убита.

После неудавшейся казни губернатор Теннесси Билл Ли приостановил все запланированные в штате казни до конца 2026 года и распорядился провести независимую проверку произошедшего. Комиссар департамента исправительных учреждений штата Фрэнк Страда объявил об уходе в отставку.


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