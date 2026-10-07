Парящие колонки Chimera дадут совершенно новые ощущения от привычных игр

Бренд настольных аксессуаров Cololight работает над любопытным дополнением для геймерских сетапов: парой колонок Chimera, которые словно парят вокруг головы, создавая более глубокое погружение в игровой процесс. Набор Chimera крепится к любому игровому креслу с помощью универсальной системы зажимов и регулируется под позу игрока. Подключение возможно через aux-кабель или с помощью входящего в комплект 2,4-ГГц донгла к ПК, консоли, Steam Deck или мобильному устройству, чтобы направлять звук подобно паре очень больших открытых наушников.

Каждая колонка Chimera оснащена 9 твитерами для средне-высоких частот и 4-дюймовым вуфером, рассчитанным на глубокий бас в ближнем поле. Поскольку динамики закреплены там, где вы слышите их лучше всего, можно ожидать детализированных окружающих звуков в играх и более точного понимания, откуда приближаются враги, чем с обычными настольными колонками. Chimera также включает микрофон, отсекающий эхо и внешний шум, чтобы вы четко звучали в командных голосовых чатах.

Все это явно добавит еще одно измерение вашим игровым сессиям, не опустошая при этом кошелек. И не помешает то, что выглядит это довольно стильно, если вам по душе эстетика киберпанка. Сейчас Cololight собирает средства на Chimera через Kickstarter, где набор предлагается за 219 долларов. В эту сумму входят микрофон и полный набор крепежа. Если все пойдет по плану, Chimera должна отправиться по всему миру в ноябре (бесплатно для большинства стран). В свободной продаже аксессуар будет предлагаться по цене в 359 долларов.

Источник — Kickstarter

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