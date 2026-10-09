 

Парламент Италии окончательно утвердил новую избирательную систему

09.10.2026, 16:00, Разное
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Палата депутатов Италии окончательно утвердила новый избирательный закон который продвигала премьер-министр Джорджа Мелони перед всеобщими выборами, намеченными на следующий год.

Закон вводит полностью пропорциональную систему. До сих пор действовала смешанная система, при которой около двух третей мест распределялись пропорционально, а треть – в одномандатных округах.

Коалиция, набравшая более 42% голосов, получит дополнительно 70 мест в Палате депутатов, насчитывающей 400 мест, и 35 мест в Сенате, где 200 мест. При этом победитель не сможет получить более 220 мест в Палате депутатов и 113 в Сенате. Если порог в 42% преодолеют несколько коалиций, бонус достанется той, что набрала больше голосов.

Проходной барьер для коалиций составит 10%, для отдельных партий – 3%. Каждая коалиция или партия должна будет назвать своего кандидата на пост премьер-министра, однако это не будет иметь юридической силы, поскольку по конституции главу правительства назначает президент. Партиям, не представленным в парламенте, придется собирать в каждом округе 6000 подписей вместо 1500.

Мелони, правительство которой в прошлом месяце стало самым долговечным в Италии со времен Второй мировой войны, утверждает, что новые правила повысят шансы на формирование стабильного правительства. Вместе с тем оппозиция заявляет, что реформа призвана обеспечить преимущество правящей коалиции, а критики указывают, что закон осложняет участие в выборах малым и новым партиям.


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