Памятные мероприятия в Берлине — Бранденбургские ворота окрасились в цвета флага Израиля

Во многих государствах мира состоялись 7 октября, в третью годовщину варварского нападения ХАМАСа на Израиль, акции солидарности с еврейским государством. В Берлине окрасились в цвета израильского флага Бранденбургские ворота – символ германской столицы.

На площади перед ними был установлен символический стол с портретами жертв палестинского террора. Среди тех, кто пришел почтить память погибших, была и лидер берлинского отделения ультралевой партии Die Linke Элиф Эральп, под чьим руководством партия заняла первое место на земельных выборах в столице.

Одновременно в Берлине прошли и пропалестинские манифестации. Среди сотен участников митинга в районе Кройцберг была и шведская активистка Грета Тунберг. Манифестанты намеревались пройтись маршем до площади Херманнплац, но путь им преградила полиция. Несколько человек были задержаны за демонстрацию символики ХАМАСа.

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