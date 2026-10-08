 

Памятные мероприятия в Берлине — Бранденбургские ворота окрасились в цвета флага Израиля

08.10.2026, 9:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Во многих государствах мира состоялись 7 октября, в третью годовщину варварского нападения ХАМАСа на Израиль, акции солидарности с еврейским государством. В Берлине окрасились в цвета израильского флага Бранденбургские ворота – символ германской столицы.

На площади перед ними был установлен символический стол с портретами жертв палестинского террора. Среди тех, кто пришел почтить память погибших, была и лидер берлинского отделения ультралевой партии Die Linke Элиф Эральп, под чьим руководством партия заняла первое место на земельных выборах в столице.

Одновременно в Берлине прошли и пропалестинские манифестации. Среди сотен участников митинга в районе Кройцберг была и шведская активистка Грета Тунберг. Манифестанты намеревались пройтись маршем до площади Херманнплац, но путь им преградила полиция. Несколько человек были задержаны за демонстрацию символики ХАМАСа.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

08.10 / Бронзовый перстень с изображением одного из чудес света: археологи исследовали затопленный остров

08.10 / «Все вывески заменить»: мэрию Рыбинска оштрафовали «за надругательство над русским языком»

08.10 / Защита от глаукомы: ученые выявили неожиданную связь между распространенными препаратами и зрением

08.10 / Николасу Мадуро и его жене могут предъявить в США новые обвинения в пытках американцев

08.10 / Умерла 87-летняя испанка, чье выселение привело к падению правительства Педро Санчеса

08.10 / МВД России объявило в розыск поэта и публициста Сергея Лейбграда, проживающего в Израиле

08.10 / После пожара на заводе в Рязанской области произошел сбой в работе «Яндекса»

08.10 / Мамдани почтил память жертв 7 октября, пропалестинские активисты провели акции протеста

08.10 / Американца приговорили к 18 месяцам тюрьмы за мошенничество со стримингом музыки, созданной ИИ

08.10 / Лидер демократов в Палате представителей призвал к изменению политики США на Ближнем Востоке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике