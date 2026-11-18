Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1729-й день войны

Минобороны РФ 18 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений четырех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Голубовка, Лебедевка, Муравское, Плоское, Подсреднее и Чугуев. В Сумской области поражены формирования двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Битица, Конотоп, Коренек, Путивль, Токари, Ульяновка и Ястребиное. Противник потерял до 225 военнослужащих, 1 самоходную артиллерийскую установку, 11 автомобилей, 6 станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Пески-Радьковские, Пролетарское Харьковской области и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 2 самоходные артиллерийские установки, и 19 автомобилей. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружковка, Краматорск, Николаевка, Торецкое и Черевковка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 3 артиллерийских орудия и 26 автомобилей. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Завидо-Борзенка, Нововикторовка, Новоиверское, Очеретино Донецкой Народной Республики, Зоряное и Федоровское Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 6 станций радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Киричково Днепропетровской области, Желтая Круча, Новоивановка, Новорозовка и Одаровка Запорожской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 1 самоходную артиллерийскую установку и 9 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Запасное и Наталовка Запорожской области. Уничтожены до 20 военнослужащих, 1 боевая бронированная машина и 16 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 310 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 293131 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 31689 танков и других боевых бронированных машин, 1797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36954 орудия полевой артиллерии и минометов, 77531 единица специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 285900 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.