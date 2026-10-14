Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1694-й день войны

Минобороны РФ 14 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжаются бои за Николаевку и Варваровку. Потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 40 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное, Котовку и Гогино. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады, штурмового полка и погранотряда в районах Курганного, Федоровки, Малого Бурлука и Хатнего. Также в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка в районах Рубежного, Великих Проходов, Бугаевки, Избицкого и Великого Бурлука. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Никольское, Бариловка, Кучеровка, Глухов и Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 225 военнослужащих, 17 автомобилей, 1 боевую машину РСЗО БМ-21 «Град» и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух бригад территориальной обороны в районах Тамаргановки, Богородичного, Волчьего Яра, Благодатовки, Малеевки и Осиново. Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, 1 артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и бригады морской пехоты в районах Высокоивановки, Краматорска, Семеновки, Славянска и Николаевки. Противник потерял до 155 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад, бригады морской пехоты и двух бригад национальной гвардии в районах Крутояровки, Староварваровки, Веровки, Белозерского, Святогоровки, Веселой Горы, Шиловки и Новоявленки. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северо-западной частях города. Штурмовые подразделения группировки морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта. В течение суток освобождено 142 здания, уничтожено до 25 украинских военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, 1 бронетранспортер и 5 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты и двух штурмовых полков в районах Райского, Тарасовки, Коломийцев, Черненково, Миролюбовки, Барвиновки, Омельника и Вольнянки. ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад в районах Орехова и Кушугума. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, 18 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 1425 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 262128 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31231 танк и других боевых бронированных машин, 1788 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36725 орудий полевой артиллерии и минометов, 74517 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 276100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.

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