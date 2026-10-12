Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1692-й день войны

Минобороны РФ 12 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черное Харьковской области. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 55 военнослужащих, 1 автомобиль и 5 наземных робототехнических комплексов. Расширяется внешняя зона контроля. Продолжаются бои за овладение населенными пунктами Приколотное, Котовка и Гогино Харьковской области. Также в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Светличное, Слатино, Мартовое, Широкое, Бугаевка и Великий Бурлук. В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Юрьево, Бариловка, Радьковка, Великая Рыбица и Ольшанка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 295 военнослужащих, 1 бронетранспортер, 2 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и 1 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчий Яр, Березовка, Благодатовка, Тамаргановка, Осиново, Малеевка и Грушевка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ясногорка, Беленькое, Николаевка, Василевская Пустошь, Дружковка, Семеновка, Краматорск и Славянск Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 195 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 23 автомобиля, 2 артиллерийских орудия и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Лидино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Старорайское, Новоандреевка, Марьевка, Новоявленка, Святогоровка, Белозерское, Веселая Гора Донецкой Народной Республики, Андроновка и Тарасовка Днепропетровской области. В районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северно-западной частях города.

Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты «Добропольская». Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окруженные подразделения ВСУ. В течение суток освобождено 216 здания, в том числе 4 производственных сооружения, уничтожено до 35 украинских военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 1 станция радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, решительными действиями освободили населенный пункт Никольское Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ивановка, Подгавриловка, Коломийцы, Орестополь, Скотоватое Днепропетровской области, Васиновка, Терновка и Вольнянка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 275 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Запасное и Преображенка Запорожской области. Уничтожены более 40 военнослужащих ВСУ, 1 боевая бронированная машина, 19 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб и 646 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 259820 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31202 танка и других боевых бронированных машин, 1786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36701 орудие полевой артиллерии и минометов, 74309 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 276100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.

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