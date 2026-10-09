Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1689-й день войны

Минобороны РФ 9 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 3 по 9 октября 2026 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Выведены из строя некоторые объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ. В течение недели поражены 14 сухогрузов и танкер, задействованные в поставках западного вооружения, военной техники, горючего и имущества для нужд ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. На прошедшей неделе в результате активных и решительных действий взят под контроль населенный пункт Аннополье Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены. За неделю в этом районе противник потерял свыше 275 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и 3 наземных робототехнических комплекса. Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 414 кв. км территории и 20 населенных пунктов. Уничтожены более 1 360 военнослужащих, 35 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 18 квадроциклов и 34 наземных робототехнических комплекса. В Харьковской области установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья, а 8 октября в Сумской области взят под контроль населенный пункт Кияница. В Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1 850 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 6 орудий полевой артиллерии, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1 565 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 93 автомобиля, 9 орудий полевой артиллерии, 1 пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 5 станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 1 215 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 162 автомобиля, 9 орудий полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной и 1 контрбатарейной борьбы. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии, развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены. С начала окружения противника в населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 520 боевиков,1 боевая бронированная машина и 6 пикапов. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили более 3415 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 69 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии и 13 станций радиоэлектронной борьбы. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника, освобождены населенные пункты Самойловка и Голубково Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери противника на этом направлении составили свыше 1845 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 67 автомобилей и 7 орудий полевой артиллерии. На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожены до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 127 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, 7 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Средствами противовоздушной обороны сбиты 31 управляемая авиационная бомба, 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 7 389 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 257540 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31174 танка и других боевых бронированных машин, 1786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36670 орудий полевой артиллерии и минометов, 74063 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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