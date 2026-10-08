Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1688-й день войны

Минобороны РФ 8 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Лукашово, Резниково, Лобановка и Нефедовка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 военнослужащих и 1 орудие полевой артиллерии. В ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления подразделений группировки взят под контроль населенный пункт Аннополье Харьковской области. Продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотное и Котовка Харьковской области. Также в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черноглазовка, Мищенки, Дергачи, Великий Бурлук, Артемовка и Новый Бурлук. В Сумской области нанесено огневое поражение формированиям 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Груновка Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 280 военнослужащих, 19 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиевка, Червоный Оскол Харьковской области, Волчий Яр, Карповка и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину Snatch производства Великобритании, 1 пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 1 самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 12 автомобилей и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 2 механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красный Молочар, Беленькое, Краматорск, Гавриловка, Николаевка и Семеновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 1 станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Белозерское, Сергеевка, Роганское, Новоявленка и Камышеваха Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны. В течение суток освобождено 103 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 535 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и 1 радиолокационную станцию. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орестополь, Великомихайловка Днепропетровской области, Криновка, Мировка и Заливное Запорожской области.

ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 9 автомобилей и 2 артиллерийские установки. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 2 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, 20 автомобилей, одна 155-миллиметровая гаубица М777 производства США и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбито 7 управляемых авиационных бомб, 1 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1062 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер Военно-морских сил Украины».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 256490 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31159 танков и других боевых бронированных машин, 1785 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36659 орудий полевой артиллерии и минометов, 73965 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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