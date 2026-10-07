Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1687-й день войны

Минобороны РФ 7 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Лобановка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Купино и Черное Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 30 военнослужащих и наземный робототехнический комплекс. Уничтожено два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за населенные пункты Аннополье, Приколотное и Котовка Харьковской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черноглазовка, Дементиевка, Великий Бурлук, Новоселовка, Белаши, Черкасская Лозовая и Горяное. В Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Кияница, Бояро-Лежачи Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 260 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину «Тиса», 19 автомобилей, одну 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Малиевка Харьковской области, Волчий Яр, Райгородок и Карповка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 1 боевая бронированная машина HMMWV производства США, одна 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 15 автомобилей и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Беленькое, Семеновка, Васильевская Пустошь, Славянск, Николаевка, Дружковка и Краматорск Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 155 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину «Козак», 23 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Святогоровка, Белозерское, Сергеевка, Степановка, Новоявленка, Роганское, Лидино, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Петропавловка и Чугуево Днепропетровской области. В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты продолжали наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты «Добропольская». Отражена попытка деблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники. В течение суток освобождено 82 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих, 1 бронеавтомобиль и 1 пикап. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 520 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии, 4 станции радиоэлектронной борьбы и 1 радиолокационная станция. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Черненково, Ивановка, Гавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Вольнянка, Никольское и Листовка Запорожской области. ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 11 автомобилей и две 155-мм американские самоходные артиллерийские установки Paladin. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Каневское, Юльевка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены более 30 военнослужащих ВСУ, 1 боевая бронированная машина, 22 автомобиля и одна 155-мм гаубица М777 производства США. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 764 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 255428 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31150 танков и других боевых бронированных машин, 1784 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36651 орудие полевой артиллерии и минометов, 73859 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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