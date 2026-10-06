Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1686-й день войны

Минобороны РФ 6 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резниково Харьковской области. Формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Купино и Черное Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за установление контроля над населенными пунктами Аннополье, Котовка и Приколотное Харьковской области. Пресечены попытки противника по деблокированию окруженных подразделений севернее населенного пункта Курганное Харьковской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белаши, Слатино, Циркуны, Черкасская Лозовая и Чугуев Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гнилица, Грузское, Кролевец, Марьино Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 250 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 17 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Изюм, Червоный Оскол Харьковской области и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 1 артиллерийское орудие и 15 автомобилей. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Василевская Пустошь, Высокоивановка, Краматорск, Красный Молочар и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 27 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Марьевка, Роганское, Святогоровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города. Подразделения морской пехоты наступают в его северной части, а также продолжают уничтожать противника на территории шахты «Добропольская». В течение суток освобождено 52 здания, уничтожено до 20 украинских военнослужащих и 1 автомобиль. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 военнослужащих, 1 боевая бронированная машина, 12 автомобилей и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Вольнянка и Общее Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум, Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, 19 автомобилей и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам с боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1 750 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 254664 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31138 танков и других боевых бронированных машин, 1784 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36640 орудий полевой артиллерии и минометов, 73755 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro