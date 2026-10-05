Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1685-й день войны

Минобороны РФ 5 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково Харьковской области. Завершена зачистка малого кольца окружения в районе севернее населенного пункта Рубленое Харьковской области. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 35 военнослужащих, 1 боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 наземных робототехнических комплекса. В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах населенных пунктов Приколотное, Котовка и Аннополье Харьковской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Слатино, Светличное, Першотравневое, Песочин, Русские Тишки, Белаши, Дергачи и Шестаково Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Чернетчина, Вакаловщина, Битица и Хомино Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 270 военнослужащих, 1 танк, 1 боевую бронированную машину, 24 автомобиля, 1 орудие полевой артиллерии и 1 станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яремовка, Изюм, Червоный Оскол, Благодатовка, Осиново Харьковской области, Богородичное, Маяки и Волчий Яр Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих,1 боевая бронированная машина, 14 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Беленькое, Славянск, Семеновка, Николаевка, Дружковка, Василевская Пустошь и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 175 военнослужащих, 15 автомобилей и 1 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Криворожье, Андреевка, Святогоровка, Веровка, Белозерское, Марьевка Донецкой Народной Республики, Первомайское, Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области. В районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигались в южной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты наступали в его северной части, а также продолжили выбивать противника с территории шахты Добропольская. В течение суток освобождено 51 здание, уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 475 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, решительными действиями освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Тихое, Чаплино Днепропетровской области, Воскресенка, Мировка, Заливное, Омельник, Барвиновка, Общее и Никольское Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и 1 станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Кушугум, Григоровка и Запасное Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей и 1 станция контрбатарейной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 861 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 252914 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31130 танков и других боевых бронированных машин, 1784 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36632 орудия полевой артиллерии и минометов, 73658 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

Отметим, что в последнее время минобороны РФ зачастую не выпускает подобные отчеты по субботам-воскресеньям. Кроме того, время от времени сообщения о «поражении» израильских РЛС RADA появляются в отчетах отдельных группировок, но не попадают в итоговый отчет минобороны РФ. Например, так произошло сегодня, 5 октября 2026 года.

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