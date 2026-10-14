Организатор убийства Тупака Шакура приговорен к пожизненному заключению

Суд в США приговорил к пожизненному заключению 63-летнего Дуэйна «Киффи Ди» Дэвиса, который был признан присяжными виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура, совершенном в 1996 году. Вердикт предусматривает возможность условно-досрочного освобождения через 40 лет.

«Нельзя забирать человека от семьи. Нельзя лишать человека жизни, будущего, и избежать наказания. Особенно если этот человек Тупак Шакур. Мир никогда не забудет ни его, ни его смерть», – сказала судья Карли Кирни.

Прокуратура утверждала, что Дэвис, бывший лидер банды South Side Compton Crips, организовал нападение в ответ на избиение его племянника Шакуром и его спутниками несколькими часами ранее. Сам Дэвис не стрелял, однако, по версии обвинения, достал оружие и координировал нападение. По законодательству Невады этого достаточно для привлечения к ответственности за убийство.

Тупак Шакур был смертельно ранен 7 сентября 1996 года, когда неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором он ехал после боксерского поединка в Лас-Вегасе. Рэпер умер в больнице шесть дней спустя в возрасте 25 лет. Дело оставалось нераскрытым почти 30 лет.

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