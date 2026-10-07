«Одной левой»: чемпион UFC Ислам Махачев исполнил мечту школьника, отправив его в нокаут за три секунды

Чемпион UFC Ислам Махачев приехал в одну из столичных школ на открытый урок, в ходе которого рассказал молодому поколению о спортивной карьере, дисциплине и важности физических нагрузок.

«Надо двигаться, спортом заниматься, а не сидеть целыми днями за партами и пятые точки отращивать», – заявил чемпион, посоветовав школьникам не забывать о физической активности.

Во время встречи один из учеников, 16-летний Артём Фоменко, поднял руку и сообщил чемпиону, что занимается боксом с 4-х лет и мечтает выйти на ринг с чемпионом UFC.

Чемпион UFC сначала попытался не реагировать на провокации, однако школьник продолжал настаивать на своём и мешать слушателям. В итоге боец согласился устроить небольшую показную демонстрацию, сразу предупредив, что «поддаваться не умеет».

Соперники вышли на импровизированный ринг в школьном спортивном зале и через несколько секунд Махачев продемонстрировал школьнику разницу между секцией бокса и профессиональным ММА, не вставая в стойку, он одной левой отправил Артёма в нокаут в присутствии классного руководителя и одноклассников.

«Настоящий боксёр должен двигаться, блок ставить, дистанцию чувствовать. А я его одной левой уложил, даже не напрягался. Позорище, а не боксёр», – заявил чемпион и направился к выходу.

Позже в пресс-службе администрации школы сообщили, что чемпион UFC провел провел «содержательную беседу с обучающимися» и в доступной форме осветил вопросы самообороны.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro