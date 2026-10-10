Новым пресс-секретарем Белого дома стала Кэти Закария

Президент США Дональд Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 42-летнюю консервативную публицистку Кэти Закарию. Она сменит Кэролайн Левитт, которая покинула пост два месяца назад.

Закария занимает пост советника по коммуникациям Trump Media & Technology Group. Некоторое время она работала пресс-секретарем министерства внутренней безопасности. Юрист по образованию, она часто выступает в качестве комментатора на консервативных каналах.

В заявлении Трамп отметил, что активная участница движения MAGA и принимала участие в избирательной кампании президента, в ходе которой он победил во всех семи ключевых штатах. «Я уверен, что на посту пресс-секретаря она добьется значительных успехов», – сообщил он.

Закария поблагодарила Трампа за оказанную ей честь, особенно в год 250-летия США. «Президент Трамп показал, что мы снова может стать великими. Его доверие – огромная честь, а его лидерство – благословение для США», – написала она.

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