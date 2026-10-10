Ночные удары армии РФ по Украине — в Запорожье есть жертвы, реактивный «Шахед» долетел до Львова

В ночь на 10 октября российские войска вновь атаковали Украину беспилотниками и другими средствами поражения. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Запорожье, где удар пришелся по жилой многоэтажке. По данным главы областной военной администрации Михаила Семикина, погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Под завалами может оставаться еще один человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

Трое пострадавших получили легкие ранения, один человек госпитализирован. На опубликованных с места удара фотографиях видны разрушенный подъезд многоэтажного дома и горящие автомобили. Украинские спасатели продолжают разбирать завалы и проверять поврежденные помещения.

На фоне ночной атаки украинские военные вновь сообщили о расширении географии применения Россией реактивных ударных беспилотников. Один из таких «Шахедов» долетел до района Львова, что подчеркивает увеличение дальности и интенсивности применения реактивных дронов. Воздушные силы Украины в последние недели отмечают рост числа таких аппаратов и предупреждают, что из-за высокой скорости они значительно сложнее для перехвата обычными мобильными группами ПВО.

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