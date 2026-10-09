Нобелевская премия мира присуждена Наванетем Пиллэй, обвинившей Израиль в геноциде в Газе

Норвежский Нобелевский комитет объявил в пятницу, 9 октября, что лауреатом Нобелевской премии мира 2026 года стала южноафриканская юристка Наванетем «Нави» Пиллэй. Премия присуждена ей «за усилия по продвижению мира и международного права».

Наванетем Пиллэй родилась в 1941 году в Южной Африке и начала юридическую карьеру в годы апартеида, защищая его противников. В 1995 году она стала первой небелой женщиной-судьей Высокого суда Южной Африки. Позднее Пиллэй работала судьей Международного уголовного трибунала по Руанде и в 1999-2003 годах возглавляла этот трибунал. В 2003-2008 годах Пиллэй была судьей Международного уголовного суда в Гааге, а с 2008 по 2014 год занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека. Значительная часть ее карьеры была связана с развитием международного уголовного права, привлечением к ответственности за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

В последние годы Пиллэй занимала одну из наиболее жестких позиций в отношении действий Израиля. Возглавляемая ею Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях и в Израиле после 7 октября 2023 года пришла к выводу, что ХАМАС и другие палестинские вооруженные группировки совершили военные преступления, включая массовые убийства гражданских, захват заложников и ракетные обстрелы Израиля, и требовала немедленного освобождения заложников. Одновременно комиссия обвиняла Израиль в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газы, включая убийства гражданских, насильственное перемещение населения и разрушение гражданской инфраструктуры. В сентябре 2025 года комиссия под руководством Пиллэй заявила, что Израиль совершает в Газе геноцид, утверждая, что его действия и заявления высшего руководства свидетельствуют о намерении уничтожить палестинцев Газы как группу. Израиль категорически отверг эти выводы, обвинив комиссию в предвзятости и игнорировании контекста войны против ХАМАСа. По Западному берегу и арабским районам Иерусалима комиссия Пиллэй утверждала, что израильская политика способствует расширению поселенческого присутствия, вытеснению палестинского населения и фактической аннексии территорий.

Размер Нобелевской премии в 2026 году составляет 12 миллионов шведских крон. Церемония вручения состоится 10 декабря в Стокгольме.

12 октября Королевская шведская академия наук назовет лауреатов премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально называемой «Нобелевской премией по экономике».

Напомним, что в прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира была объявлена лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии». В январе 2026 года Мачадо передала свою Нобелевскую медаль президенту США Дональду Трампу в знак признательности за его поддержку венесуэльской оппозиции и действия против режима Николаса Мадуро.

Лауреаты Нобелевской премии 2026 года

Физиология и медицина. Карл Дайссерот (США), Петер Хегеман (Германия), Георг Нагель (Германия) «за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики».

Физика. Фрэнсис Халзен (Бельгия, США) «за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения».

Химия. Анри Каган (Франция) и Кэнсо Соаи (Япония) «за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе».

Литература. Энн Карсон (Канада) «за смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создало новые формы современной литературы».

Премия мира. Наванетем Пиллэй (ЮАР) «за усилия по продвижению мира и международного права».

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