 

Николасу Мадуро и его жене могут предъявить в США новые обвинения в пытках американцев

08.10.2026, 8:45, Разное
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Николасу Мадуро и его жене могут предъявить в США новые обвинения в пытках американцев

Свергнутому президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес могут уже в четверг, 8 октября, предъявить в США новые уголовные обвинения, связанные с предполагаемыми пытками американских граждан, находившихся под стражей в Венесуэле. Об этом сообщил Reuters американский чиновник, знакомый с ходом расследования.

Новые обвинения касаются обращения с гражданами США, которых Вашингтон ранее называл незаконно задержанными. Среди них были пять руководителей нефтяной компании и двое бывших военнослужащих спецназа армии США. Все они впоследствии были освобождены в рамках обменов заключенными.

Мадуро и Флорес были захвачены американскими военными в Каракасе 3 января 2026 года и доставлены в Нью-Йорк, где им уже предъявлены обвинения в наркоторговле. Они не признали вину. Судебный процесс по этому делу назначен на 1 июня 2027 года.

Представитель федеральной прокуратуры Манхэттена, которая ведет дело, отказался комментировать Reuters информацию о новых обвинениях.


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