Неандертальцы оказались искусными столярами: находка в Испании переворачивает представления

В скальном убежище Абрик Романи недалеко от Барселоны археологи обнаружили 597 деревянных предметов возрастом от 40 до 62 тысяч лет. Тринадцать из них точно сделаны руками неандертальцев: копья, палки-копалки, подносы из коры, детали конструкции и загадочная дубинка. Это первая столь масштабная коллекция деревянных орудий из жилого пространства, а не со стоянки охотников.

Почему дерево почти не сохраняется

Каменные орудия переживают тысячелетия. Дерево — нет. Оно гниет, его съедают микроорганизмы, и в большинстве случаев от него не остается даже следа. Именно поэтому наши знания о технологиях древних людей перекошены в сторону камня. Мы видим только то, что сохранилось, а деревянная половина материальной культуры исчезла почти полностью.

Абрик Романи — редчайшее исключение. Стоянка находится под известняковым навесом. Вода, стекавшая по скалам, была насыщена карбонатом кальция. Она медленно покрывала деревянные предметы слоем минерала. Когда дерево сгнивало, в травертине оставался точный отпечаток — вплоть до клеточного строения. Иногда предметы обугливались и сохранялись в виде угля.

Что именно нашли

За четыре десятилетия раскопок здесь собрали 597 образцов древесины из 16 слоев. Большая часть — обычные дрова для очагов, в основном сосновые. Но тринадцать предметов явно обработаны человеком.

Среди них два копья. Одно длиной 245 сантиметров и толщиной до 3,7 сантиметра, второе — 199 сантиметров и 4,9 сантиметра. Оба заострены и сбалансированы для броска. Рядом с одним из них нашли три черепа благородных оленей — возможно, это была охотничья добыча.

Четыре предмета из коры можжевельника напоминают неглубокие подносы или лотки. Самый крупный — 55 на 20 сантиметров . Их нашли возле очагов. По форме они похожи на куламоны — многофункциональные подносы, которые австралийские аборигены использовали для сбора еды, переноски воды и даже для младенцев.

Две палки-копалки длиной 94 и 76 сантиметров с характерной заостренной формой. Одна тонкая заостренная палочка длиной около 12 сантиметров — вероятно, шило для работы с кожей.

Три цилиндрические палки были уложены крест-накрест поверх очага. Исследователи интерпретируют их как детали приподнятой конструкции — возможно, треножника для обработки пищи или своего рода мангала.

Самый длинный предмет — шест длиной 510 сантиметров и диаметром от 3 до 6 сантиметров. С него обрублены все ветки. Функция неясна, но размеры позволяют предположить, что он мог быть каркасом укрытия или ветрозащитной стенки.

Загадочная дубинка

Отдельного внимания заслуживает предмет длиной около 30 сантиметров. У него четко выделенная рукоять и асимметричная утолщенная головка. Это не просто палка с утолщением на конце. Поверхность несет следы скобления.

Ученые не нашли ни одной параллели этому предмету ни на одной палеолитической стоянке. Он мог быть оружием, инструментом для разбивания костей или отбойником для обработки камня. Но точная функция остается неизвестной. Единственное, что можно сказать уверенно: это не природная форма.

Как неандертальцы выбирали дерево

Исследователи обратили внимание на то, что для разных задач выбирались разные породы. Для подносов использовалась кора можжевельника — гибкая, легкая, устойчивая к растрескиванию. Для копий и палок-копалок — сосна, которая сочетает твердость с упругостью и легко обрабатывается.

Это говорит о детальном знании свойств древесины. Неандертальцы не хватали первую попавшуюся палку. Они искали конкретный материал под конкретную задачу.

Что это меняет

Долгое время неандертальцев представляли как примитивных пещерных обитателей, чья технология ограничивалась камнем. Находка в Абрик Романи разрушает этот стереотип. Технологические приемы, засвидетельствованные здесь, сопоставимы с теми, что применяли Homo sapiens.

Ученые подчеркивают: деревянная технология неандертальцев была не просто дополнением к каменной. Она была самостоятельной и сложной системой. А учитывая, что дерево почти нигде не сохраняется, мы видим лишь верхушку айсберга. Возможно, в повседневной жизни неандертальцев дерево играло даже большую роль, чем камень.

Итоги работы опубликованы в журнале Science Advances.

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