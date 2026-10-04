Назван плод, соединение из которого может стать новым лечением сердечной недостаточности

Гранат издавна считался полезным плодом, но лишь в последние годы ученые начали понимать, почему он может быть ценен для сердечно-сосудистой системы. Оказалось, все дело в кишечных бактериях: когда человек ест гранат, микрофлора его кишечника производит метаболит под названием уролитин А. Это соединение и привлекло внимание исследователей.

Что известно об уролитине А

Уролитин А — малоизвестное широкой публике вещество, которое в последние годы вызывает растущий интерес научного сообщества. По имеющимся данным, оно обладает противовоспалительными, антиоксидантными, противоопухолевыми и антивозрастными свойствами. Первые наблюдения на людях показывают, что уролитин А помогает организму избавляться от старых или поврежденных компонентов клеток, улучшая их общее состояние.

Новое открытие кардиологов

Группа исследователей из Королевского колледжа Лондона впервые получила доказательства того, что уролитин А способен активировать белок, критически важный для здоровья сердца. В экспериментах на мышах с сердечной недостаточностью это соединение улучшило показатели работы сердца до 80 процентов по сравнению с животными, не получавшими лечения.

О какой форме сердечной недостаточности речь

Ученые изучали так называемую сердечную недостаточность с сохраненной фракцией выброса. При этом состоянии сердечная мышца сокращается нормально, но не может полноценно расслабиться в фазу наполнения. Это делает лечение особенно сложным. Сегодня для таких пациентов доступно крайне мало эффективных методов. Большинство проверенных подходов к терапии сердечной недостаточности нацелены на помощь ослабленному органу в сокращении, но при этой форме проблема заключается в другом — сердцу трудно расслабиться между ударами.

Распространенность этого типа сердечной недостаточности растет по мере старения населения, а также на фоне увеличения числа случаев ожирения и диабета. Несмотря на растущее бремя, варианты лечения остаются ограниченными: заболевание сложное и сильно различается у разных пациентов.

Как проводилось исследование

Работа опиралась на эксперименты с мышами и на ткани сердца человека, выращенные из стволовых клеток в лаборатории. У животных с сердечной недостаточностью уролитин А уменьшал рубцовые изменения в миокарде и помогал органу правильно расслабляться между ударами. В результате снижалось давление внутри сердца, которое иначе могло бы привести к накоплению жидкости и опасному увеличению органа.

Чтобы проверить, распространяется ли этот эффект на человека, ученые протестировали уролитин А на лабораторно выращенной человеческой сердечной ткани. Соединение помогло ткани быстрее сокращаться и расслабляться, вероятно, за счет активации белка PKGIα. Этот белок участвует в снижении артериального давления и помогает сердцу расслабляться после каждого удара. По мнению ученых, результаты выявляют принципиально новую терапевтическую цель и показывают, что уролитин А может активировать этот путь, улучшая расслабление сердца и снижая тяжесть заболевания.

Ограничения и перспективы

Помогает ли уролитин А реальным пациентам, покажет только рандомизированное контролируемое исследование с большой и разнообразной выборкой. Нынешняя работа была сосредоточена только на самцах мышей, хотя женщины страдают этой формой сердечной недостаточности чаще мужчин. Доклинические данные говорят о половых различиях в реакции сердца грызунов на метаболический и гипертонический стресс. Поэтому пока неясно, применимы ли полученные результаты к женщинам.

Ученые подчеркивают: хотя выводы обнадеживают, польза пока показана только на животных и модифицированных человеческих тканях. Необходимы клинические испытания с участием людей, чтобы проверить, эффективен ли этот подход для пациентов. А пока здоровое и сбалансированное питание остается одним из лучших способов заботиться о сердце. Обильное употребление фруктов и овощей связано с улучшением сердечно-сосудистого здоровья, но важно помнить: ни один продукт сам по себе не может предотвратить или вылечить сердечные заболевания.

Когда вы едите гранат, кишечные бактерии могут производить естественный метаболит под названием уролитин А. Это малоизвестное соединение в последние годы привлекает все больше внимания ученых. Оно, по-видимому, обладает противовоспалительными, антиоксидантными, противоопухолевыми и антивозрастными свойствами. Первые данные, полученные даже на людях, говорят о том, что уролитин А помогает организму удалять устаревшие или поврежденные части клеток, улучшая их общее состояние.

Новое открытие: связь с сердцем

Исследователи из Королевского колледжа Лондона впервые обнаружили доказательства того, что уролитин А может активировать белок, играющий ключевую роль в здоровье сердца. В моделях мышей с жестким и неисправным сердцем уролитин А улучшил показатели функции сердца до 80 процентов по сравнению с необработанными животными.

Что такое HFpEF и почему это важно

Речь идет о сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса. Это состояние, при котором сердце сжимается нормально, но слишком скованно, чтобы расслабиться на этапе пополнения. Лечение таких пациентов очень сложно. Ученые надеются, что уролитин А поможет заполнить этот пробел.

Сегодня существует очень мало доступных методов лечения для людей с этим диагнозом. Многие проверенные подходы к сердечной недостаточности направлены на помощь ослабленному органу в сокращении. Но при HFpEF проблема не в этом. Сердце продолжает правильно качать кровь, но ему трудно расслабиться между каждым ударом. Этот тип сердечной недостаточности становится все более распространенным по мере старения населения и роста уровней ожирения и диабета. Несмотря на растущее бремя, варианты лечения остаются ограниченными, поскольку заболевание сложное и значительно различается у разных пациентов.

Как проводилось исследование

Работа основывалась на экспериментах на мышах, а также на тканях сердца человека, полученных из стволовых клеток в лаборатории. У мышей с затвердевшим и нестабильным сердцем уролитин А уменьшил рубцовые образования в сердце и помогал органу правильно расслабляться между ударами. В конечном итоге это снизило давление внутри сердца, что в противном случае может привести к накоплению жидкости и вредному увеличению.

Чтобы узнать, распространяются ли эти обнадеживающие результаты на человека, ученые исследовали уролитин А на лабораторно выращенной человеческой сердечной ткани. Метаболит помог этой ткани быстрее сокращаться и расслабляться, вероятно, активируя белок PKGIα. Этот белок участвует в снижении артериального давления и помогает сердцу расслабиться после одного удара. Ученые считают, что результаты выявляют совершенно новую терапевтическую цель и показывают, что уролитин А может активировать этот путь для улучшения расслабления сердца и снижения тяжести заболевания.

Ограничения и перспективы

Помогает ли уролитин А действительно лечить сердечную недостаточность у реальных пациентов, покажет только рандомизированное контролируемое исследование с участием большой и разнообразной группы участников. Текущее исследование было сосредоточено только на самцах мышей, хотя женщины чаще страдают от HFpEF, чем мужчины. Доклинические исследования показывают, что существуют половые различия в реакции сердец грызунов на метаболический и гипертонический стресс. Поэтому неясно, распространяются ли эти результаты на женщин.

Ученые подчеркивают: хотя результаты обнадеживают, польза пока наблюдается на животных и модифицированных человеческих тканях. Необходимы клинические испытания с участием людей, чтобы проверить, эффективен ли этот подход для пациентов. А пока здоровое, сбалансированное питание остается одним из лучших способов заботиться о своем сердце. Обильное употребление фруктов и овощей связано с улучшением здоровья сердца, но важно помнить, что ни один продукт не может самостоятельно предотвратить или лечить сердечные заболевания.

Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

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