Наушники TDM Neo трансформируются в колонку всего за секунду

Молодой аудиобренд Tomorrow Doesn’t Matter (TDM) представил гибридную гарнитуру Neo, объединяющую функции персональных накладных наушников и акустической системы благодаря подвижному гибкому оголовью. Достаточно развернуть дужку, чтобы чаши сомкнулись тыльными сторонами наружу, превратив головные наушники в портативную колонку.

Инженерное решение базируется на 4 сорокамиллиметровых излучателях, откалиброванных для чистого, плотного и насыщенного звучания в обоих сценариях. Фирменная программа для смартфонов дает возможность гибко подстраивать эквалайзер с раздельной памятью настроек для каждого формата работы, а встроенный маячок фиксирует последнюю геопозицию на случай потери прибора. Само физическое скручивание дужки программируется: жест может автоматически чередовать каналы вывода, останавливать трек, отключать питание либо жестко фиксировать внешнее воспроизведение.

Впечатляющей чертой новинки является автономность. Производитель обещает колоссальные двести часов непрерывной работы при персональном прослушивании или порядка шестнадцати часов в режиме колонки. Восполнение ресурса аккумулятора через порт USB-C занимает минимум времени: пятиминутная зарядка обеспечивает восемь часов проигрывания.

Ради таких параметров инженерам пришлось пойти на заметные компромиссы. Масса новинки составляет около 340 граммов, что ощутимо больше аналогов. Другим спорным моментом стало полное отсутствие системы активного шумоподавления, давно ставшей базовым стандартом в потребительском сегменте дороже 100 долларов. При ценнике в 249 долларов покупка выглядит смелым шагом, ведь за сопоставимую сумму можно приобрести проверенные наушники в паре с популярной компактной колонкой, сохранив часть бюджета.Источник — Business Wire

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