Научно-практическая конференция РАН прошла в Тимирязев Центре

Сегодня, 8 октября 2026 года, на базе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в рамках 28-й Агропромышленной выставки «Золотая осень-2026» прошла научно-практическая конференция «Задачи науки по технологическому обеспечению продовольственной безопасности». Мероприятие собрало более 400 участников, включая представителей РАН, Минсельхоза, Минобрнауки и бизнеса.

Кто выступал:

Г.Я. Красников — президент Российской академии наук; Н.К. Долгушкин — вице-президент РАН; О.Н. Лут — министр сельского хозяйства РФ; В.Н. Василенко — заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области, председатель комитета по аграрной политике (принял участие по видео-конференц-связи), и другие.

«Глава Минсельхоза выразила признательность Российской академии наук и ученым, которые занимаются аграрными исследованиями. Благодаря их работе были созданы многие отечественные сорта, породы, вакцины и технологии, а также сохранены уникальные научные школы», — говорится на сайте Министерства сельского хозяйства РФ.

Обсуждение проходило в рамках шести секционных заседаний, среди которых:

основные направления развития зоотехнической и ветеринарной наук; пищевые системы; совершенствование генетических технологий в селекции растений; кадровое обеспечение АПК; научный и технологический суверенитет; организационно-экономический механизм развития комплекса.

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