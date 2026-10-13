NATO представляет новую стратегию — «Мы готовы воевать уже сегодня»

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич представил на международном форуме по безопасности в Варшаве новую стратегию обороны альянса. Несмотря на то, что он не упомянул Россию в своем выступлении, речь идет об отражении именно российской угрозы.

«Я не исхожу из того, что конфликт начнется в ближайшее время, что он неизбежен. Но если на нас нападут, мы готовы воевать уже сегодня. Мы лишим противника снабжения, лишим его контроля, его силы и средства обеспечения будут уничтожены. Нападение на любого члена блока будет обречено на провал», – заявил он.

План, получивший название «Теория победы», предусматривает три этапа. Первый этап (block) – блокировка. Он призван не допустить захвата противником территории альянса. Наземные силы атакуют вторгнувшиеся части, не позволив им продвинуться дальше.

Второй (blunt) призван ослабить удар. Будут привлечены дополнительные силы и технологические средства, задействованы автономные системы, способные самостоятельно выявлять угрозы и противодействовать им.

Третий этап (break) призван сломить противника, лишить его возможности продолжать военные действия. Атакованы будут не только подразделения, но и средства, снабжения, связи и боевого обеспечения. Будут задействованы дальнобойные средства, цифровая инфраструктура.

Гринкевич отметил: доктрина разработана с учетом военных действий в Украине и на Ближнем Востоке Он подчеркнул: план является оборонительным, его цель – не стратегическое поражение государства-агрессора, а уничтожение атаковавших NATO сил.

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