Наследие неандертальцев в мозге: ген, который уменьшает затылочную долю и снижает риск шизофрении

Когда наши предки десятки тысяч лет назад скрещивались с неандертальцами, часть их генетического материала навсегда осталась в нашем геноме. Новое исследование показало, что один из унаследованных вариантов ДНК не только влияет на структуру мозга современных людей, но и связан с неожиданным эффектом — снижением риска шизофрении.

Работа началась с вопроса, который, на первый взгляд, не имеет отношения к психиатрии. Эволюционные генетики Хуго Зеберг и Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка заинтересовались затылочной долей — областью в задней части мозга, отвечающей за обработку зрительной информации. Известно, что у неандертальцев эта область была в среднем крупнее, чем у современных людей, а форма черепа — более вытянутой . Исследователи хотели выяснить, существуют ли генетические варианты, связанные с объёмом затылочной доли, которые современные люди унаследовали именно от неандертальцев.

Для этого они проанализировали четыре варианта, уже известных своей связью с объёмом затылочной доли, и сравнили их с ДНК, извлечённой из останков пяти неандертальцев. Один из вариантов обнаружился во всех пяти геномах. У двух денисовцев — близкой к неандертальцам вымершей группы — его не оказалось, что дополнительно подтвердило неандертальское происхождение . Этот вариант представляет собой делецию четырёх нуклеотидов на 14-й хромосоме, рядом с геном DAAM1, участвующим в развитии мозга. Важно и то, что он расположен внутри протяжённого участка ДНК длиной около 59,7 тысяч пар оснований: такой длинный фрагмент вряд ли мог сохраниться нетронутым от общего предка людей и неандертальцев за сотни тысяч лет, а значит, попал к нам именно в результате скрещивания.

Когда исследователи обратились к данным визуализации мозга и генетическим ассоциативным исследованиям, выяснилось, что каждая копия этого варианта связана с уменьшением объёма затылочной доли примерно на 0,85 кубического сантиметра. У людей с двумя копиями — по одной от каждого родителя — разница составляет около 1,7 кубического сантиметра . Наиболее сильная связь обнаружилась с клиновидной извилиной (cuneus), небольшой областью внутри затылочной доли, участвующей в ранней обработке зрительных сигналов. По словам Зеберга, эффект этого варианта на объём данной области — один из самых сильных среди всех известных на сегодняшний день генетических вариантов, влияющих на структуру мозга.

Однако самое неожиданное проявилось, когда учёные проверили связь варианта с психическими заболеваниями. Оказалось, что каждая его копия снижает вероятность шизофрении примерно на 5%, а у носителей двух копий риск ниже почти на 10% . При этом никакой связи с биполярным расстройством, тяжёлой депрессией, СДВГ или аутизмом обнаружено не было. Не выявилось и значимой связи с общим интеллектом или уровнем образования: единственный слабый сигнал по продолжительности обучения не выдержал поправки на множественные сравнения.

Авторы специально подчёркивают: эти результаты не означают, что меньший размер затылочной доли каким-то образом защищает от шизофрении. Связь между структурой мозга и риском заболевания может оказаться косвенной, а биологический механизм, стоящий за обоими эффектами, пока не установлен. Ген DAAM1 вовлечён в множество аспектов развития мозга, и то, как именно делеция влияет на его работу, остаётся предметом дальнейших исследований — в том числе с использованием животных моделей или органоидов мозга.

Любопытно и другое: частота этого неандертальского варианта в человеческих популяциях со временем почти не изменилась. Это говорит о том, что эволюция не отдавала ему явного предпочтения, но и не устраняла его полностью. Возможно, неандертальская версия служила своего рода «уравновешивающим» фактором, смягчающим риск, связанный с эволюцией человеческого мозга. Паабо формулирует это осторожно: речь идёт скорее о том, что носить этот вариант «по крайней мере не было очень плохо».

Отдельно стоит отметить, насколько эффект локален. Исследователи проверили, снижают ли неандертальские аллели риск шизофрении в целом по геному, и не нашли общей тенденции: защитное действие проявляется именно в этом конкретном локусе, а не является свойством всей неандертальской ДНК . Так что перед нами не «неандертальские гены против шизофрении», а один конкретный фрагмент наследства, который спустя десятки тысяч лет продолжает влиять на анатомию и психическое здоровье части современных людей.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Изображение: Труды Национальной академии наук (2026)