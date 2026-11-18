Нанозолото против агрессивного рака: найден способ повысить эффективность лечения трижды негативного рака груди

Специалисты Московского физико-технического института и Объединенного института ядерных исследований совершили настоящий прорыв в экспериментальной онкологии. Как выяснили «Известия», исследователям удалось создать наночастицы из золота и серебра, способные сделать лучевую терапию при раке молочной железы значительно более действенной и щадящей.

В основе разработки лежит технология создания микроскопических металлических сфер, поверхность которых защищена оболочкой из бета-циклодекстрина — безопасного соединения на базе углеводов. Этот углеводный слой не только делает частицы биосовместимыми, но и помогает им эффективнее взаимодействовать с биологическими тканями. Внедрив эти микроскопические сферы в культуру злокачественных клеток, ученые подвергли их воздействию рентгеновского излучения, чтобы проверить, изменится ли чувствительность опухоли к радиации.

Лабораторные тесты подтвердили гипотезу физиков. Металлические наночастицы сработали как микроскопические усилители: они резко увеличили генерацию активных форм кислорода внутри клеток и спровоцировали множественные разрывы цепочек ДНК. В результате раковые клетки начали массово гибнуть. Главное преимущество технологии заключается в дозировке: благодаря наночастицам исследователям удалось сократить мощность рентгеновского излучения в полтора раза, при этом полностью сохранив противоопухолевый эффект.

Наиболее впечатляющие результаты методика показала на модели трижды негативного рака молочной железы. Этот подтип заболевания считается одним из самых агрессивных и трудноизлечимых, так как он не реагирует на стандартную гормональную терапию. Предварительные токсикологические тесты также добавили разработке веса: испытания показали, что созданные наночастицы обладают низкой токсичностью для клеток крови, что снижает риск побочных эффектов для пациента.

По мнению авторов исследования, интеграция золотых и серебряных наночастиц в клиническую практику позволит бить по опухоли точнее, минимизируя разрушительное воздействие радиации на прилегающие здоровые ткани. Однако авторы работы призывают сохранять сдержанный оптимизм. Технология пока находится на доклинической, экспериментальной стадии. Впереди ученым предстоят масштабные испытания на животных, длительные проверки безопасности и долгий путь до внедрения метода в протоколы лечения онкологических больных.

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