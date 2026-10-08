Найдена итальянская деревня, где женщины доживают до 100 лет в 4 раза чаще, чем в среднем по стране

На итальянском острове Сардиния есть горная деревня Болотана с населением около 2,3 тысячи человек. Новое исследование показывает: женщины, дожившие здесь до 70 лет, имеют значительно более высокие шансы отпраздновать столетие, чем их сверстницы в материковой Италии и США. Это позволяет рассматривать Болотану как нового кандидата в так называемые «голубые зоны» — места, где люди живут заметно дольше, чем в окружающих регионах.

Что показали цифры

За период с 1900 по 1925 год в деревне родились 3060 человек. Из них 38 достигли ста лет. В 2024 году в Болотане одновременно жили шесть человек в возрасте 100 лет и старше. Это примерно в 11 раз выше аналогичного показателя для США.

Но самые необычные результаты касаются женщин. В 2021–2025 годах вероятность того, что женщина, уже достигшая 70 лет, доживет до 100, оценили в 13,83 процента. Для сравнения: в Италии этот показатель составляет около 3,5 процента, а в США — около 3,6 процента. Ожидаемая продолжительность жизни после 70 лет у женщин в деревне составила 20,85 года. По этому показателю Болотана уступала среди международных сравнений только Гонконгу.

Почему именно Болотана

Традиционно к пяти наиболее известным «голубым зонам» относят горные районы Сардинии, японский остров Окинава, полуостров Никоя в Коста-Рике, греческий остров Икария и город Лома-Линда в Калифорнии. Болотана находится за пределами первоначальной сардинской «голубой зоны». Поэтому авторы новой работы считают ее отдельным кандидатом на такой статус.

Что может объяснять долголетие

Образ жизни жителей Болотаны дает несколько возможных объяснений. Деревня расположена в гористой местности, и передвижение по ней требует много ходьбы. Многие продукты производят на месте, в том числе используется оливковое масло. Семьи часто живут рядом друг с другом, а социальные связи внутри сообщества остаются тесными.

По мнению исследователей, на продолжительность жизни могут одновременно влиять физическая активность, питание, поддержка семьи, генетические особенности и окружающая среда. Изучение таких сообществ, как Болотана, помогает лучше понять, почему одни люди стареют медленнее других.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Frontiers in Aging.

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