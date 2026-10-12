Начался суд над актером Расселом Брэндом, обвиняемым в изнасилованиях

В Великобритании начался судебный процесс над актером Расселом Брэндом, который обвиняется в изнасилованиях и сексуализированном насилии в отношении шести женщин, в период с 1999 по 2009 годы.

Рассмотрение проходит в Королевском суде Сазерка. Предполагается, что оно займет около десяти недель. 12 октября начнется процесс отбора присяжных. Обвиняемый настаивает на своей невиновности.

Согласно материалам дела, речь идет о трех эпизодах изнасилования, трех – сексуализированного насилия и одном – неподобающего нападения.

Первоначально речь шла об изнасиловании в 1999 году в районе курортного города Борнмут на берегу Ла-Манша; трех случаях сексуализированного насилия в районе Вестминстера в 2001-м и 2004-2005 гг.; насильном оральном сексе в районе Вестминстера в 2004 году.

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