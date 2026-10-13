На китайско-монгольской границе бушует степной пожар

Более двух тысяч пожарных мобилизованы в провинции Внутренняя Монголия, чтобы предотвратить проникновение на территорию Китая мощного пожара, бушующего в монгольских степях.

Возгорание произошло днем 9 сентября рядом с границей, недалеко от китайского округа Шилин-Гол. Распространению пожара помогают ветреная погода и рельеф местности. Насколько известно, на данном этапе пламя еще не пересекло границу.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro