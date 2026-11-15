 

На Кипре задержан израильтянин, в багаже которого обнаружили магазин с патронами

15.11.2026, 15:00, Разное
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В порту Лимасола на Кипре задержан житель Израиля в возрасте около 30 лет, в багаже которого был обнаружен магазин, снаряженный патронами.

По сообщениям кипрских СМИ, мужчина собирался покинуть остров на круизном лайнере. Во время проверки его багажа сотрудники службы безопасности обнаружили магазин с боеприпасами.

В воскресенье, 15 ноября, задержанный предстал перед окружным судом Лимасола. Суд постановил продлить срок его содержания под стражей на три дня для проведения расследования.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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