На Кипре задержан израильтянин, в багаже которого обнаружили магазин с патронами

В порту Лимасола на Кипре задержан житель Израиля в возрасте около 30 лет, в багаже которого был обнаружен магазин, снаряженный патронами.

По сообщениям кипрских СМИ, мужчина собирался покинуть остров на круизном лайнере. Во время проверки его багажа сотрудники службы безопасности обнаружили магазин с боеприпасами.

В воскресенье, 15 ноября, задержанный предстал перед окружным судом Лимасола. Суд постановил продлить срок его содержания под стражей на три дня для проведения расследования.

Обстоятельства происшествия выясняются.