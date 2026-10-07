 

На Гаити отменены выборы, разгул преступности делает их проведение невозможным

07.10.2026, 9:01, Разное
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Центральная избирательная комиссия Гаити сообщила о переносе на неопределенный срок президентских и парламентских выборов, первый раунд которых должен был состояться 13 декабря, а второй – 21 февраля 2027 года.

«Новые даты будут опубликованы с учетом технических и оперативных требований к процессу, а также условий. Необходимых для проведения их различных этапов», – пишет ЦИК, призывая граждан продолжать регистрацию в качестве избирателей. Тем самым власти признали – провести их невозможно.

Гаити, одна из беднейших стран мира, является государством, потерпевшим крах, и контролируется криминальными группировками. Последние выборы здесь прошли в 2016 году. В 2021 году был убит президент Жовенель Моиз. Номинально страной руководит президентский совет.


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