МВД России объявило в розыск поэта и публициста Сергея Лейбграда, проживающего в Израиле

МВД РФ внесло в базу федерального розыска 64-летнего поэта, публициста и журналиста Сергея Лейбграда, проживающего в Израиле. В карточке розыска указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако какая именно статья ему вменяется, не сообщается. На появление карточки в базе МВД обратила внимание «Медиазона».

Сергей Лейбград родился в Куйбышеве, работал в самарских СМИ, в том числе на «Эхе Москвы в Самаре», возглавлял информагентство «Засекин», издавал журнал современного искусства «Цирк Олимп» и является автором 16 книг стихов и эссе. В июле 2022 года он уехал из РФ в Израиль.

4 сентября 2026 года министерство юстиции РФ внесло Лейбграда в реестр «иностранных агентов». Ведомство заявило, что он распространял материалы других «иноагентов», «недостоверную информацию» о решениях российских властей и выступал против войны в Украине.

По какой статье против Лейбграда возбуждено уголовное дело и когда именно оно было возбуждено, официально пока не объявлено.

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