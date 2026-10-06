 

Мотоконьки Moonwalkers стали умными и научились адаптироваться под владельца

06.10.2026, 13:33, Разное
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Компания Shift Robotics запустила в продажу новую модель своей колесной обуви Moonwalkers Dusk. Это самая легкая модель в ассортименте и первая, которая полностью настраивается под владельца – включая как физические параметры, так и анализ поведения человека. Разработчики утверждают, что система на базе ИИ адаптируется под особенности походки владельца всего за 10 шагов.

Главный параметр — ограничение скорости 11 км/ч — остался неизменным. Moonwalkers Dusk — это устройство для облегчения передвижения, а не для гонок, на что указывает также наличие режима ходьбы в помещении. Для его переключения достаточно жеста ногой, смартфон больше не нужен. Запас хода также остался прежним — всего 11 км, зато теперь он остается стабильным как в летнюю жару (35 °C), так и прохладными осенними вечерами (18 °C). Класс защиты IP54 означает, что такая обувь не боится брызг, но погружение в воду ей противопоказано.

Система S.E.N.S.A. на основе ИИ распознает намерения человека и в реальном времени корректирует уровень поддержки. Она понимает, когда вы собираетесь ускориться, прыгнуть, переступить через что-то и регулирует работу обуви. Также анонсировано появление в ближайшем времени расширенного функционала – Moonwalkers Dusk будет дополнительно оценивать запас скорости, эффективность продвижения вперед, мощность отталкивания, симметрию усилий и ритмичность шага для оптимизации движения.

Обувь на колесиках будет выпускаться в трех размерах, причем сами колеса можно поменять за 5 минут при помощи шестигранных ключей, а вся фурнитура заменяется и подгоняется по ноге вовсе без инструментов. Зарядка батарей занимает до 90 мин, ограничение по весу пользователя – 100 кг. Стоимость новых Moonwalkers Dusk составит $1199.

Источник &#8212 Shift Robotics


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