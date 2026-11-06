 

Московская мэрия представила первый автоматический плиткоукладчик

06.11.2026, 11:15, Разное
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Во время посещения одного из столичных предприятий мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выпуске первого в России автоматического плиткоукладчика. Машина сможет существенно снизить стоимость ежегодных работ по переукладке тротуарной плитки и заменить иностранных рабочих.

«Ещё один плюс плиткоукладчика заключается в том, что он электрический. Достаточно часа подзарядки и работы могут идти весь день», – подчеркнул градоначальник.

Согласно подсчётам департамента благоустройства, плиткоукладчик в сутки может снять 10 км старых изделий и уложить столько же новых образов. Управление устройством осуществляется дистанционно. Помимо этого, его эксплуатация не создаст проблем москвичам и гостям столицы. Для его работы не требуется ограничивать движение транспорта и пешеходов.

«Ещё один приятный момент – наша машина состоит полностью из отечественных комплектующих. Поэтому в знак дружбы мы дали ему имя Хуньцинь в честь города-побратима Москвы», – заключил Собянин.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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