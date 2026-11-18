«Много пьют»: в Минпросвещения объяснили изъятие пушкинской строфы про кружку из учебника для младших классов

В министерстве пояснили, что строфу со словами «Выпьем с горя; где же кружка?» убрали в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью. Представитель ведомства считает, что Пушкину нужно было аккуратнее подходить к созданию своих произведений и думать о том, что его творчество могут читать не только взрослые.

«Пушкин писал «Зимний вечер», находясь в ссылке, то есть по нынешним меркам фактически в тюрьме. А это у нас что? Романтизация блатного мира и продвижение позитивного отношения к алкоголю получается, если так в сумме беспристрастно посмотреть. Дети вот это вот сегодня читают, а потом после уроков на сэкономленные от завтраков деньги едут на Китай-город и пошло-поехало», – заявила Антонина Зернова.

Она пообещала, что цензурирование стихотворения почти никак не скажется на образовании детей. Вопроса по этому произведению не будет в ЕГЭ по литературе, но он может встретиться в тестовой части по ОБЗР.

Кроме того, в министерстве пообещали продолжить изучение учебников на предмет сомнительной и потенциально вредной информации. Так, например, сейчас рассматривается вопрос об исключении из «Войны и мира» эпизода, в котором Федор Долохов пьёт бутылку рома, сидя на подоконнике.

—