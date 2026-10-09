 

Михаил Звинчук после выдворения из Черногории намерен поехать в Польшу

09.10.2026, 18:48, Разное
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Российский журналист Михаил Звинчук, выдворенный из Черногории, заявил, что не прекратит работу в Европе – в ближайшее время он намерен посетить Польшу и снять там репортаж о том, что поляки «по горло сыты насаждаемой русофобией».

Звинчук объяснил свою депортацию тем, что «в Подгорице, очевидно, у кого-то подгорело от наших репортажей». Похвалив себя за остроумный каламбур, он добавил, что продолжит выполнять свой журналистский долг.

«О чём бы не мечтали мои недоброжелатели, работу я не прекращаю – Европа большая, стран в ней тоже много. Следующая точка назначения – Польша, население которой уже буквально вскипает от возмущения. Люди по горло сыты насаждаемой русофобией, устали от того, что у них отбирают последние крохи и передают Украине, и ждут того, кто даст им слово. То есть, меня, – написал он в Telegram. – Если даже не пустят напрямую в Польшу, не составит труда дать на лапу хапуге-пограничнику на литовской границе или вообще пройти мимо эстонского тормоза в погонах, пока он соображает, что случилось. Европа, жди!»

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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