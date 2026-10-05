 

Минфин выплатит бонус всем россиянам, которые хранят на своих счетах от 100 миллионов рублей

05.10.2026, 13:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Министр финансов России Антон Силуанов на международном форуме «Страна возможностей» объявил о начале общенациональной кампании по укреплению доверия населения к банковской системе.

«Мы должны расширить и углубить веру россиян к нашим банкам, так как финансы должны работать. Поэтому в ближайшие месяцы вы увидите несколько прогрессивных решений, которые призваны увеличить количество вкладов минимум на треть», – сказал Силуанов.

Первый этап кампании стартует 15 октября – в этот день все россияне, на счетах которых хранится 100 миллионов рублей и больше, получат единовременную выплату в размере 10 миллионов рублей. Как подчеркнули в Минфине, этот бонус не будет облагаться налогами, а вкладчик вправе потратить его по своему усмотрению.

С 1 ноября на федеральных каналах планируется начать демонстрацию серии рекламных роликов «Я храню деньги в сберегательной кассе» с участием звёзд российской эстрады, известных блогеров и журналистов. На их съёмки из резервного фонда Минфина выделено 900 миллионов рублей. Первой вкладывать деньги в отечественные банки призвала народная артистка РФ Лариса Долина.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

05.10 / В России ушел в отставку глава Краснодара

05.10 / Зомби-клетки и старение: ученые нашли способ помочь иммунитету очищать организм

05.10 / Die Linke подает в суд на министра экономики ФРГ за обвинения в коммунизме и антисемитизме

05.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1685-й день войны

05.10 / В Китае губернатор Ли Вэньчжун лично собрал всех вредителей с поля площадью 11 км²

05.10 / В РФ создателя «Масяни» Олега Куваева, проживающего в Израиле, заочно осудили на 4 года колонии

05.10 / Ученые нашли грибы возрастом 550 миллионов лет: открытие меняет историю жизни на Земле

05.10 / Станет частью комплексного лечения. У витамина D обнаружено еще одно полезное свойство

05.10 / Премьер-министр Испании Санчес объявил досрочные выборы

05.10 / Историки доказали, что Ленин не знал русского языка и говорил только по-немецки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике