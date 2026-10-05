Минфин выплатит бонус всем россиянам, которые хранят на своих счетах от 100 миллионов рублей

Министр финансов России Антон Силуанов на международном форуме «Страна возможностей» объявил о начале общенациональной кампании по укреплению доверия населения к банковской системе.

«Мы должны расширить и углубить веру россиян к нашим банкам, так как финансы должны работать. Поэтому в ближайшие месяцы вы увидите несколько прогрессивных решений, которые призваны увеличить количество вкладов минимум на треть», – сказал Силуанов.

Первый этап кампании стартует 15 октября – в этот день все россияне, на счетах которых хранится 100 миллионов рублей и больше, получат единовременную выплату в размере 10 миллионов рублей. Как подчеркнули в Минфине, этот бонус не будет облагаться налогами, а вкладчик вправе потратить его по своему усмотрению.

С 1 ноября на федеральных каналах планируется начать демонстрацию серии рекламных роликов «Я храню деньги в сберегательной кассе» с участием звёзд российской эстрады, известных блогеров и журналистов. На их съёмки из резервного фонда Минфина выделено 900 миллионов рублей. Первой вкладывать деньги в отечественные банки призвала народная артистка РФ Лариса Долина.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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