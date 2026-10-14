Минцифры разрешило использовать KMSauto для активации Windows

В министерстве цифрового развития Российской Федерации заявили, что россияне, включая юридических и должностных лиц, теперь могут легально использовать активатор ОС Windows KMSauto.

Как пояснили в ведомстве, это «единственный технически доступный путь использования зарубежной операционной системы». Использование неактивированной ОС чиновники сочли «нерациональным и потенциально небезопасным решением».

«Даже если бы Microsoft решили вернуться на рынок и возобновить продажу лицензий, то в соответствии со стратегией информационной безопасности мы всё равно не можем использовать ОС компании недружественной страны на платной основе, – заявили в министерстве. – К счастью, у нас заблаговременно был разработан программный комплекс, который решает эту проблему».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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