 

Милонов предложил запретить супругам появляться поодиночке в общественных местах

14.10.2026, 18:03, Разное
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В Госдуме хотят запретить россиянам в браке прогуливаться по одиночке в общественных местах по выходным. По словам депутата Виталия Милонова, его инициатива поможет «сохранить высокий нравственный облик наших людей».

По мнению парламентария, россиянам также желательно гулять не только вдвоём, но и с детьми, однако здесь «обязаловки» не будет, чтобы не провоцировать бездетных «добывать детей появлений на публике незаконными и полузаконными методами».

«Оформим законопроект, чтобы любой патруль – полиция, казаки, общественники… Чтобы любой патруль мог спросить документы, если находишься в выходной день один в общественном месте и не по работе, – сказал он. – Для людей это станет дополнительным стимулом поскорее найти партнёра и приступить к деторождению».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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